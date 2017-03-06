В Хибинах установлена 4 степень лавинной опасности

В главном горном массиве Кольского полуострова прогнозируется 4 степень лавинной опасности. Это значит, что снежный покров слабо закреплен на большинстве склонов, и ход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке на указанных склонах. Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

По информации отдела лавинной безопасности АО «Апатит», высота снега в пункте наблюдения Плато Айкуайвенчорр - 60 см. Всего с начала периода произошло 111 - сходов лавин, из них произведено принудительно – 42

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

Потому необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку.

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области/