Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил деловой заход в порт Виктория (Сейшельские острова)

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск», спасательного буксировочного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» завершил деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские острова и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане.

Деловой заход российских кораблей в порт Виктория продолжался три дня, в течение которых моряки имели возможность познакомиться с достопримечательностями столицы Сейшельских островов и пополнить запасы воды и продовольствия.

Во время стоянки кораблей в порту Виктория на их борту побывали семьи сотрудников посольства России, которые встретились с командованием и экипажем БПК «Североморск», ознакомились с условиями службы и быта военных моряков.

При выходе из порта Виктория экипаж БПК «Североморск» выполнил церемонию прощания. Планом его похода предусмотрено посещение ещё целого ряда иностранных портов.

БПК «Североморск» вышел из главной базы Северного флота - Североморска 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии.

Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. За время похода российские моряки посетили порт Салала (Оман) и пакистанский Карачи.



/ Пресс-служба Северного флота /