Областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Обаяние" прошел в мурманской "Кировке"

Любовь Дубова.

Самые обаятельные и талантливые. В областном Дворце культуры Кирова прошел конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья - "Мисс Обаяние". В этом году тема турнира – "О, славься Греция и Древние Афины". Конкурсантки подготовили выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Представили членам жюри и зрителям визитные карточки "Шагаем по легендам", в которых рассказали о себе, своих близких. И, конечно, увлечениях. Этап "Сказочная Эллада" раскрыл творческие способности конкурсанток, а "Колесо времени" позволило перевоплотиться в Древнегреческих Богинь.





