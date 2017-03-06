"Молодёжь Мурмана – 2017". В выставочном зале областного художественного музея открылась выставка

Елена Ямаш.

В выставочном зале мурманского художественного музея в областной филармонии открылась выставка "Молодёжь Мурмана – 2017". 100 работ - созданных как по учебному плану, так и в свободное время. Пейзажи, натюрморты, портреты, архитектурные проекты, фотографии, эскизные разработки коллекций одежды и другие жанры. 40 авторов. Будущие архитекторы, дизайнеры, специалисты по полиграфической продукции, педагоги. Выставка проводится 1 раз в 2 года и проходит уже в шестой раз. Основная идея - раскрыть потенциал творческой молодёжи, способствовать профессиональному росту участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников. Экспозиция продлится до 2 апреля.

Директор мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Творец должен бороться за свое счастье, потому что талант нужно развивать. У этих ребят - хорошие учителя - известные мурманские художники. И я думаю, у этой выставки прекрасное будущее, как и у нашего изобразительного искусства Мурманской области".





