Презентация книги стихов Елены Леоновой "Бессонница" прошла в областной библиотеке

Артем Дашевский.

Что рождает "Бессонницу"? Презентация сборника стихов прошла в областной научной библиотеке. Автор - поэт и прозаик, член Союза писателей России, Союза журналистов - Елена Леонова. Это уже четвёртая её книга. Изначально планировала другое название - "Осенний блюз", но работа не шла. "Бессонница " - 53 стихотворения, объединённые общей темой - душевный непокой, лишающий сна. Бессонница сродни болезни, и от неё есть лекарство - доброе слово, тепло родного плеча, долгожданный звонок. Всё это вновь помогает обрести почву под ногами. Книгу Елены Леоновой скоро можно будет найти и на сайте электронной библиотеки "Кольский Север".





