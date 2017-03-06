Мурманские предприниматели и организации, связанные с расчетами - переходят на новые кассовые аппараты

Светлана Деменева.

В Мурманске предприниматели и все учреждения, которые так или иначе связаны с расчетами - начали переходить на новые кассовые аппараты. В первую очередь это касается продажи каких либо товаров - в том числе алкоголя - или, например, билетов. Это обязательное требование, которое обязаны соблюсти все предприятия в России до 1 июля. Новая техника покажет все операции в режиме онлайн. Их могут сразу отследить в налоговых инспекциях. А покупателям больше не нужно хранить чеки. Всё будет в электронном виде. Специальное приложение разработано УФНС.

Заместитель начальника ИФНС по г. Мурманску Наталья Сморчкова: "Любой покупатель может запросить чек - мы знаем, что чеки выцветают - если какая то ситуация возникает - и возникают проблемы - потерян чек. Это позволит еще и для покупателей иметь чеки, расчеты у себя".





