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06.03.2017 09:08

Доставка продуктов и топлива в Островной восстановлена

Кирилл Коган.

Вопрос с доставкой продуктов питания и топлива в Островной - решён. Напомним, почти на месяц оторванное от "большой земли" ЗАТО оставалось без судоходного сообщения. Какое то время теплоход "Клавдия Еланская" не выполнял регулярные рейсы, а сухопутных дорог к базе Северного флота нет. Как сообщили в администрации муниципалитета, - в магазинах запасы свежих продуктов подходили к концу. На полках оставались только консервы. Сейчас снабжение восстановлено. "Еланская" доставила в Островной  45 тонн грузов.
Глава муниципального образования ЗАТО г. Островной Геннадий Чистопашин: "В связи с тем, что пропустили 2 рейса, разговаривал с министром, и прозвучало предложение, в самый напряженный месяц, когда будут отпуска, сделаем 5 рейсов. Согласие дали, сейчас составляю расписание, в июне уже включил 5 рейсов".
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