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06.03.2017 11:20

Олимпиада в формате 3D. Что такое - объемное моделирование и рисование?

Татьяна Нестерова.

Региональный этап Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям. В состязании приняли участие 30 школьников с 5 по 10 классы. Четыре направления. 3D-моделирование с последующей печатью. Инженерная сборка и настройка 3D-принтера. Создание и обработка цифровой объемной модели при помощи сканера. Объемное рисование. Веяние последних нескольких лет - новые технологии всё больше вызывают интерес у девочек.
Ученица школы №31, г. Мурманск Валерия Смирнова: "Создавала очень много игрушек для сестры и несколько "валентинок" на День святого Валентина, думаю, можно сделать много подарков с помощью 3D-принтера".
Инициаторы проведения Олимпиады - Минобрнауки и Ассоциация 3D-образования - при поддержке Агентства стратегических инициатив. Важно создать условия для выявления школьников, у которых есть способности к объемному художественному и техническому творчеству. Победители отборочного тура представят Мурманскую область на открытом Всероссийском этапе Олимпиады. Он пройдет в апреле в "Артеке".
Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Почему это для нас ценно. Во-первых, это новое направление. Уже давно в Мурманской области школы закупают серьезное оборудование для 3D -проектирования, сканеры, ручки. А вот эта Олимпиада позволяет детям обеспечить социальный лифт для получения навыков профессиональных и в будущем поступить в престижные вузы".
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