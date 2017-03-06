На базе центра "Лапландия" в Мурманске состоялся региональный открытый отборочный этап второй Всероссийской олимпиады по 3D технологиям

Татьяна Нестерова.

3D-технологии - в руках детей. В Мурманске на базе центра дополнительного образования "Лапландия" впервые прошел региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям. В состязании приняли участие 30 учащихся с пятого по десятый классы. Олимпиада проводилась по четырем направлениям. Моделирование с последующей печатью. Инженерная сборка и настройка 3D-принтера. Сканирование и создание цифровой объемной модели. Объемное рисование. Все эти технологии юные инженеры весьма успешно применяют в обычной жизни.

Ученица школы №31, г. Мурманск Валерия Смирнова: "Создавала очень много игрушек для сестры и несколько "валентинок" на день влюбленных, думаю можно сделать много чего".





