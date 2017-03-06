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06.03.2017 08:52

"Родной двор - родной город". В Мурманск вернулся популярный спортивный проект

Любовь Дубова.

Уличные эстафеты и дворовые игры. Популярный спортивный проект вернулся в Мурманск. "Родной двор - родной город" - на площадке в Ленинском округе. Участников, традиционно, много. Мурманчане любят проводить время на свежем воздухе активно. Перед началом состязаний - веселая разминка с главным судьей соревнований. Поддерживает мурманчан постоянный гость и символ праздника -  медведь. В программе - командные "Веселые старты" и конкурс рекордов. Все испытания не требуют особой подготовки. Главное -  хорошее настроение.
Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Самое главное, в этих праздниках спортивных - проводятся конкурсы, которые посильны любому возрасту,  от школьника до пенсионера. Но, как мы видим, всегда самое большое активное участие принимают школьники. Потому что это самые подвижные мурманчане. Им нравится здесь соревновательный дух".
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