Жители областного центра обратились в региональную приемную председателя правительства Дмитрия Медведева. Вопросы — от нарушения прав граждан в магазинах, до некачественных услуг ЖКХ

Любовь Дубова.

Нарушение прав северян в продовольственных и интернет-магазинах и некачественные услуги ЖКХ. С этими проблемами мурманчане обратились в региональную приемную председателя правительства Дмитрия Медведева. Встречу с гражданами провел руководитель Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин. Прием для общественника первый. Приурочен к Дню защиты прав потребителей. По теме и вопрос от жительницы Мурманска. В одной из торговых точек женщина столкнулась сразу с несколькими нарушениями.

Ольга Склярова: "Посещение - меня просто повергло в ужас. Во-первых грязь, антисанитария, запах испорченных продуктов. Коробки с товарами в проходах, бабушка с корзинкой - она не проедет. Попыталась купить молоко. Из всего ассортимента три пачки были просрочены".







