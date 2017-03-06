В Мурманске состоялся торжественный прием городского Совета ветеранов войны и труда

Любовь Дубова.

Мурманские общественники отметили юбилей, пожалуй, самой уважаемой организации. Торжественный прием городского Совета ветеранов войны и труда в администрации Октябрьского округа. В зале те, кто на протяжении многих лет оказывает поддержку пожилым мурманчанам, участвует в патриотическом воспитании молодежи, ведет работу по созданию музеев боевой и трудовой славы. Активисты представляют одно из крупнейших объединений города. 5 тысяч человек. Отделения в каждом округе. В юбилей северяне принимают поздравления и благодарности от тех, с кем сотрудничают все это время.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "На самом деле, когда мы говорим о ветеранах, надо понимать, что это, прежде всего, внимание и преемственность поколений. Собственно говоря, мы этим и занимаемся, когда слышим людей старшего возраста, что их беспокоит, какие насущные проблемы, конкретные проблемы таких людей. Ну, а сегодня это, прежде всего, праздник, поздравления, благодарности и все теплые слова, которые они заслуживают".







