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06.03.2017 08:37

В Мурманске состоялся торжественный прием городского Совета ветеранов войны и труда

Любовь Дубова.

Мурманские общественники отметили юбилей, пожалуй самой уважаемой организации. Торжественный прием городского Совета ветеранов войны и труда в администрации Октябрьского округа. В зале те, кто на протяжении многих лет оказывает поддержку пожилым мурманчанам, участвует в патриотическом воспитании молодежи, ведет работу по созданию музеев боевой и трудовой славы. Активисты представляют одно из крупнейших объединений города.   5 тысяч человек. Отделения в каждом округе. В юбилей северяне принимают поздравления и благодарности от тех, с кем сотрудничают все это время.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "На самом деле, когда мы говорим о ветеранах, надо понимать, что это, прежде всего, внимание и преемственность поколений. Собственно говоря, мы этим и занимаемся, когда слышим людей старшего возраста, что их беспокоит, какие насущные проблемы, конкретные проблемы таких людей. Ну, а сегодня это,  прежде всего, праздник, поздравления, благодарности и все теплые слова, которые они заслуживают".
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