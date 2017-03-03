В Печенгском районе завершились плановые занятия по морской десантной подготовке

Алексей Елкин.

Плановые занятия по морской десантной подготовке завершились в Печенгском районе. Механики-водители береговых войск Северного флота отрабатывали навыки погрузки на большой десантный корабль "Александр Отраковский".

Побережье в районе поселка Лиинахамари. Более 40 единиц тяжелой колесной и гусеничной техники. 400 военнослужащих, представляющих все подразделения береговых войск Северного флота. Задача - отработка навыков погрузки на БДК "Александр Отраковский".

Большие десантные корабли подходят к берегу, практически вплотную. При манёврах техники главное - грамотное расположение. Водитель должен четко исполнять приказания старшего. А в зимних условиях обстановка еще осложняется. Аппарель мокрая. Вода заерзает и тогда возможны пробуксовки.

Прежде, чем первый раз въехать в твиндек корабля - длительные предварительные тренировки. Вождение, изучение требований безопасности и получение допусков. Внешне все просто, но это не так.

Командир БДК "Александр Отраковский" Евгений Алексеев: "От качества подготовки водителей, зависит, в первую очередь, скорость как посадки, так выгрузки техники, которую они грузят на корабли. Это, соответственно, может пригодиться при ведении любых форм боевых действий, когда время подхода к берегу и отхода от берега ограничено противодействием противника".

Матрос Сергей Мартынов в гражданской жизни - электромонтер. Специальность получил на Родине, в Воронежской губернии, но поработать не пришлось. Уже 3 года морской пехотинец служит по контракту в Спутнике и на отлично освоил приемы управления тяжелой техникой.

Механик-водитель БТР Сергей Мартынов: "Советую больше узнавать о самой машине. Тогда будет все получаться".

Заместитель командира бригады морской пехоты Северного флота Алексей Яковенко: "Это одна из основных задач морской пехоты. Высадка морского десанта на необорудованное побережье. Ну а предшествие высадке это погрузка, это переходы морем. Все эти элементы они отрабатывают здесь".

Проводятся такие тренировки регулярно. Военная полиция обеспечивает безопасность при передвижении машин, а в ходе занятий имитируется даже отражение нападений с воздуха. Обстановка приближена к боевой.













