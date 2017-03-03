"Мурманэнергосбыт" приостанавливает выставление счетов жильцам, которые перешли на электрообогрев

Алексей Котович.

Такое решение принято 1 марта на заседании рабочей группы. У ресурсника поквартирный список, согласованный с администрациями Кандалакши и Североморска. Если собственник не найдёт себя в документе, следует написать заявление в МЭС. Напомним, с июля 2015 года, с выходом федерального закона, люди вынуждены были оплачивать услугу дважды. За электричество и центральное отопление, которого в квартирах нет. Новый порядок будет действовать до разработки и утверждения новой схемы теплоснабжения.





