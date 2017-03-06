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06.03.2017 10:25

"Время саами". Слушайте сегодня очередной выпуск радиопроекта на "Радио Маяк – Мурманск" в 15:50

Он посвящён традиционной саамской кухне. Как и для большинства коренных северян, зимой основной пищей саамов было и оленье мясо.  Вяленое — нарезанное тонкими полосками, сушили на воздухе или у костра в куваксе. Ели оленину сырой мороженой - строганину, но чаще мясо жарили и варили. Летом основу рациона саамов составляла рыба. Морская и озёрная — в зависимости от места расположения погоста. Рыбу варили, жарили, вялили. Одно из самых любимых блюд - уха. Примечательно, что саамы никогда не ели грибы, в изобилии растущие на Кольском полуострове. Но ягоды - бруснику, воронику, морошку и чернику - употребляли и заготавливали в больших количествах. Среди экзотических блюд, которыми угощают на саамских праздниках — Каннньт, мороженая вороника, залитая растопленным оленьим жиром. Самым распространенным чайным напитком был мур-чай, для приготовления которого употребляли куски чаги - нароста на стволах березы. Особым лакомством считалась морошка. Обо всем этом – в очередном выпуске радиопроекта «Время саами» сегодня в 15.50 на «Радио Маяк – Мурманск». Будет вкусно! Слушать лучше не на голодный желудок!
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