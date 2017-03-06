Главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Мурманской области Роберт Ахмеджанов – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Сегодня - Всемирный день борьбы с глаукомой. Глаукома – одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 млн. человек по всему миру. Каждый пятый слепой утратил зрение в связи с этим заболеванием. В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет. Для нее характерно регулярное или периодическое повышение внутриглазного давления. Процесс

вызывает развитие дефектов поля зрения, уменьшение остроты видения, атрофию зрительного нерва. О ситуации с заболеваемостью глаукомой в Мурманской области пойдет речь сегодня в передаче «Север мой». На вопросы слушателей ответит главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения области Роберт Ахмеджанов. Передачу можно послушать традиционно по проводному

радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.



