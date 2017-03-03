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03.03.2017 16:50

Проект "Детский спорт". В Коле стартовал мастер-класс по боевому самбо

Светлана Деменева.

В рамках партийного проекта "Единой России" "Детский спорт" в Коле сегодня стартовал мастер-класс по боевому самбо. Участники - воспитанники спортивных клубов из Кольского района и Мурманска. Боевое самбо - национальный вид спорта, который  должен стать олимпийским. С такой инициативой выступила известная фигуристка и координатор  федерального проекта "Детский спорт" Ирина Роднина. Самбо приобретает все большую популярность в Мурманской области. Такие мастер-классы проведут позже во всех муниципальных образованиях региона.
Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" Лариса Круглова: "Проведение мастер-класса нацелено на то, чтобы мы демонстрировали наших лучших ведущих спортсменов по данному виду спорта, тренеров, специалистов,  которые бы проводили такие мастер-классы для подрастающего поколения, для тех ребят, которые, может, еще не определились с видом спорта и кто знает - может, когда этот вид станет олимпийским - и у нас появится свой олимпийский чемпион".
Первый мастер-класс в Коле провел кандидат в мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо, преподаватель детской спортивной школы Александр Хлебопашенко. Он готов проводить такие занятия и в других муниципалитетах. Зрители - это родители воспитанников, которые посмотрели тренировку и показательные выступления. Кольский район стал  центром развития самбо в нашей области
Тренер-преподаватель ДЮСШ Кольского района Александр Хлебопашенко: "Очень развивается. Недавно провели первенство - турнир по Кольскому району - собрали 212 участников. Это очень серьезный показатель, вызов, который надо поддерживать и развивать".
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