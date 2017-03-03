Реализацию проектов Народного фронта обсудили представители ОНФ в Мурманской области

Елена Ямаш.

На очередном заседании Регионального штаба Народного фронта подвели итоги общественного мониторинга исполнения указов Президента в Заполярье в прошлом году. И обсудили приоритетные проекты на 2017. Среди них - "Формирование комфортной городской среды". В его рамках на благоустройство городов из бюджета России выделено 20 млрд руб. Мурманская область получит 115 миллионов. С учетом софинансирования из бюджетов разных уровней общая сумма составит порядка двухсот миллионов.

Руководитель проекта "Формирование комфортной городской среды" Артем Марышев: "Принять участие в этом проекте могут граждане все абсолютно. И мы призываем активно участвовать в этом проекте. Можно будет создавать проекты формирования среды своего двора - установку детских дворовых площадок, скамеек и прочего. Будет некий конкурс среди этих проектов. Лучший из них получит финансирование". Главные задачи проекта "Карты убитых дорог. Оценим качество дорог" – ремонт трасс с учетом мнения граждан и устранение дефектов, влияющих на аварийность. Третье направление - экологическое. Смысл его в том, что северянам предлагают отметить несанкционированные свалки на интерактивной карте. Тревожный сигнал - для руководителей муниципалитетов. Возможность заявить о проблеме - для неравнодушных людей. Адрес, куда можно жаловаться на плохую уборку - картасвалок.ру.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Каждый гражданин может принять участие в этих проектах, внести свою лепту и благоустроить дворы, свои спортивные площадки, подать заявки. Участие активное принять в разработке карт и в уборке Кольского полуострова и активность проявить, убрать те проблемные участки дорог, которые сейчас есть".





