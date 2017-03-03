Старшеклассники сразились в интеллектуальном турнире "Что? Где? Когда?", организованном мурманской школой №5

Елена Ямаш.

Сегодня старшеклассники Мурманской школы №5 сразились в игре "Что? Где? Когда?". 9 команд 9-х, 10-х и 11-х классов выясняли, кто лучше всех знает военную историю. Тема интеллектуального сражения - 1941 год. Вопросы - не из легких, выходят за рамки школьной программы. Игры по самым разным дисциплинам проводятся в школе регулярно. Соревновательная форма позволяет поддерживать интерес к предметам и делать процесс обучения интересным и захватывающим.

Преподаватель истории школы 5 г. Мурманска Олег Ступаков: "Основная масса вопросов касается событий 41 - 42 г. Битва за Москву. По большому счету, в 1941 - в марте она гремела. И это одна из возможностей это вспомнить".

Ученики школы №5 участвуют и в городских турнирах "Что? Где? Когда?" и "Брейн-Ринг" на Кубок главы муниципального образования город Мурманск. Последний турнир собрал 65 команд - более 300 интеллектуалов со всего Заполярья.

Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Внимание истории очень большое, особенно в сложное политическое время, придает наша школа. Эти игры проходят как минимум раз в две недели. А по разным предметам еще и чаще. Здесь нужна скорость реакции, умение работать в команде, много читать и не только школьной учебной литературы".





