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05.03.2017 18:00

Министерством экономического развития Мурманской области сформирован сводный план мероприятий декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей

15 марта 2017 года отмечается Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».
В канун этой даты в Мурманской области запланирован ряд мероприятий, направленный на всестороннее освещение вопросов по защите прав потребителей.
В ряде муниципальных образований региона в библиотеках и центрах социального обслуживания населения будут организованы консультации и дискуссионные площадки, а также оформлены информационные стенды и выставки, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей.
На базе образовательных учреждений состоятся классные часы, тематические уроки, выставки, конкурсы и игры, посвященные правам потребителей.
Кроме того, в муниципальных образованиях в целях оказания консультационной помощи населению будут организованы встречи и «горячие линии» со специалистами, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав потребителей.
С планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области (http://minec.gov-murman.ru/activities/devel_trade/help/plan_mer_dekada/).

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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