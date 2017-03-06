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06.03.2017 11:55

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи поликлиник примут граждан по утвержденному графику

Утвержден график приема граждан главными врачами медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, на март 2017 года.
Руководители медицинских организаций проведут приемы граждан по пятницам по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. 107.

Дата

Время приема

Руководитель медицинской организации

10.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3»

Козина Елена Валерьевна

17.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1»

Сергеева Наталья Юрьевна

24.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7»

Ортикова Инна Борисовна

31.03.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4»

Агеев Сергей Михайлович



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