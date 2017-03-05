Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области

Утвержден график приема граждан главными врачами медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, на март 2017 года.
Руководители медицинских организаций проведут приемы граждан по пятницам по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, каб. 107.
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Дата
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Время приема
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Руководитель медицинской организации
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10.03.2017
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 3»
Козина Елена Валерьевна
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17.03.2017
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1»
Сергеева Наталья Юрьевна
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24.03.2017
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 7»
Ортикова Инна Борисовна
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31.03.2017
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15.00-17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 4»
Агеев Сергей Михайлович
/ Министерство здравоохранения Мурманской области /