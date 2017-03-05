Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.03.2017 14:00

В Заполярье возбуждено уголовное дело по факту размещения в социальной сети материалов экстремистского характера

Следственными органами в отношении жительницы п. Луостари возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Как установлено органом расследования, подозреваемая разместила на своей персональной странице, расположенной в социальной сети «ВКонтакте», видеозапись националистического толка с цель возбуждения у лиц, которые будут её просматривать, ненависти, вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, а также унижение человеческого достоинства по указанному признаку.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России, осуществлявшими в отношении неё оперативно-розыскные мероприятия.
Согласно уголовному законодательству за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры Печенгского района.


/ Прокуратура Печенгского района /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.91
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.