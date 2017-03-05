В Заполярье возбуждено уголовное дело по факту размещения в социальной сети материалов экстремистского характера

Следственными органами в отношении жительницы п. Луостари возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Как установлено органом расследования, подозреваемая разместила на своей персональной странице, расположенной в социальной сети «ВКонтакте», видеозапись националистического толка с цель возбуждения у лиц, которые будут её просматривать, ненависти, вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности, а также унижение человеческого достоинства по указанному признаку.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России, осуществлявшими в отношении неё оперативно-розыскные мероприятия.

Согласно уголовному законодательству за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры Печенгского района.





/ Прокуратура Печенгского района /



