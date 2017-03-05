График уборки и вывоза снега с городских улиц Мурманска в период с 6 по 10 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
в ночь с 5 на 6 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от остановки «Автопарк» до ул. Морская, сторона четная;
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до д.93, сторона залива.
Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Гвардейской до ул. Книповича, сторона нечетная;
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Гвардейской, сторона четная.
Ленинский округ:
– ул. Сафонова, от ул. Ушакова до ул. Осипенко;
– ул. Сафонова, от ул. Ушакова до ул. Торцева.
6 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от остановки «Автопарк» до ул. Кооперативная, четная сторона;
– ул. Подгорная, вдоль авторынка.
Октябрьский округ:
– пр. Северный, от д. 18 до дома № 10;
– пр. Связи.
Ленинский округ:
– разворотное кольцо на ул. Нахимова;
– ул. Ушакова.
В ночь с 6 на 7 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до салона «Тойота»;
– ул. Подгорная, вдоль авторынка.
Октябрьский округ:
–ул. Буркова, от д. 33 до д.13;
– ул. Чехова, сторона нечетная.
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от пр. Металлистов до ул. Миронова, сторона нечетная;
–ул. Свердлова, от ул. Миронова до ул. Гаджиева, нечетная сторона.
7 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до салона «Тойота»;
– пр. Кольский, от въезда к Центральной библиотеке до ул. Баумана, сторона четная.
Октябрьский округ:
– ул. Чехова, сторона четная;
– ул. Буркова, от ул. Книповича до ул. Сомова, сторона четная.
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Гаджиева до ул. Хлобыстова;
– ул. Свердлова, от ул. Хлобыстова до ул. Ивченко.
В ночь с 8 на 9 марта
Первомайский округ:
– пр. Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца;
– 306 микрорайон.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. К.Маркса до ул. Комсомольской, сторона нечетная;
–ул. Полухина, от ул. Фролова до ул. Радищева, сторона четная.
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского.
9 марта
Первомайский округ:
– пр. Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца.
Октябрьский округ:
– ул. Полухина, от ул. Фролова до ул. Радищева, сторона нечетная;
– ул. Фролова, четная сторона.
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Гаджиева до ул. Миронова, сторона четная;
– тротуары по ул. Свердлова вдоль д. 46а, 40 (корп.1,2,3) по ул.
В ночь с 9 на 10 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Баумана до пер. Якорного;
– Первомайская администрация.
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Комсомольской до ул. Книповича, сторона нечетная;
– ул. Фролова, нечетная сторона.
Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Миронова до дома 2/3 по улице Свердлова, сторона четная;
– разворотное кольцо на ул. Чумбарова-Лучинского, ул. Ковалева от разворотного кольца до дороги №2.
10 марта
Первомайский округ:
–пр. Кольский, от переулка Якорного до ул. Щербакова, сторона четная.
Октябрьский округ:
– ул. Полярной Дивизии.
Ленинский округ:
– ул. Гончарова;
– ул. Хлобыстова, от ул. Гончарова до пр. Г.Североморцев.
Администрация города Мурманска