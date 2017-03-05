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05.03.2017 11:00

Концерт "Март на крыше" клуба авторской песни "Пять углов" в областном ДК имени Кирова

5 марта в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на концерт «Март на крыше», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная).
Считается, что весна – это пора любви, когда все органы чувств находятся во взбудораженном состоянии. Пробуждение природы способствует возникновению в организме определенных процессов, причем с такой скоростью, что от этого теряют голову и люди, и звери.
В исполнении участников клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат разные песни: «Жил был мартовский кот», «Весенний блюз», «Капитан бравый», «Домовой», «Самою любимую», «На подоконнике жмурится кот», «Луч солнца золотого» и многие другие.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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