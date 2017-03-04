В гости к белому медведю. В Мурманске проходит акция "Хозяин Арктики"

Елена Ястребова.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает горожан на подведение итогов акции "Хозяин Арктики". У северян еще есть возможность поучаствовать в конкурсе, а заодно и проверить свои знания. Для этого необходимо выполнить различные задания и набрать максимальное количество баллов. Подсказки — в познавательных книгах в отделе краеведческой литературы. Также гости смогут поучаствовать в веселом конкурсе, своими руками изготовить поделки. А после — посмотреть киноленты о белых медведях.

Начало 5 марта в 13:00.





