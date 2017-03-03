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03.03.2017 17:40

Передвижная детская библиотека побывала в гостях у школьников Гаджиево

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетила учеников основной общеобразовательной школы № 279 им. Н.А. Лунина.

У школьников была уникальная возможность пройти курс «Молодого бойца». Учащиеся продемонстрировали свою ловкость, поразили эрудицией, прекрасно отвечая на вопросы о воинских знаниях, показали силу, ум и командный дух. Ребята определили рода войск, расшифровали донесения разведки, ответили на каверзные вопросы ведущих и выполнили задания по физической подготовке. 

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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