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03.03.2017 17:15

Юных полярнинцев проверили на знание природы Кольского края

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М.Каутского провели для шестиклассников школе №1 им. М.А. Погодина г. Полярный викторину «Знатоки природы Кольского края», посвящённую Всемирному дню дикой природы.

Погодинцы с воодушевлением восприняли возможность проверить свои знания о природе родного края. Викторина состояла из 16 вопросов и 6 заданий из рубрики «Верю - не верю». Ребята назвали реки, горы, озёра Кольского полуострова, вспомнили зверей и птиц живущих в наших краях. «Верили или не верили» в существование слоёного озера, саамской деревни или северных орхидей. Эко-викторина показала школьникам, в каком удивительном месте мы живём. 

/Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск/
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