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03.03.2017 17:00

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов ЗАТО г. Североморск на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы столицы Северного флота задолженности перед кредитной организацией на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В срок, установленный для добровольного исполнения требований исполнительного документа, женщина задолженность не погасила, имущества, за счет реализации которого возможно погасить долг, не имеет, является пенсионеркой.
Реализуя свое право, по принудительному исполнению требований исполнительных документов, судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на доходы должницы, т.е. на пенсию. Учитывая сумму долга и размер удерживаний из пенсии, срок исполнения исполнительного производства мог бы затянуться на 4 года, если бы...
Посредством межведомственного обмена информацией между службой судебных приставов и банками приставу стало известно о поступлении на счет должника 370 тысяч рублей. Незамедлительно денежные средства были арестованы, о чем должник узнал из смс оповещения.
Должница вместе с дочерью пришла к судебному приставу, с просьбой возвратить арестованные деньги, так как они принадлежат дочери, которая копила их в тайне от мужа. Женщины беспечно полагали, что судебные приставы не будут принимать меры принудительного исполнения по списанию денежных средств, поступающих на счет, так как из пенсии уже производятся удержания. 
Судебным приставом им было разъяснено о том, что на данные денежные средства он обязан был обратить взыскание, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве».
  Так «заначка» дочери помогла маме оплатить долг. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением и в короткий срок.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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