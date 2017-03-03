Госавтоинспекция по Мурманской области напоминает водителям о безопасном поведении на дорогах

Нарушение правил дорожного движения и неучтенные погодные условия могут стать причиной ДТП. Прежде всего – не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что даже незначительный объем некрепкого алкоголя (например, бокал вина) влияет на скорость реакции во время движения, что в случае аварийной ситуации может стоить жизни как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Кроме того, в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области переходят на усиленный режим несения службы, особое внимание будет уделяться выявлению граждан, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует учитывать текущие и возможные метеорологические условия. К примеру, если прогнозируется солнечная погода – возьмите в дорогу солнцезащитные очки с УФ-фильтром, очистите лобовое стекло, проверьте исправность солнцезащитных козырьков автомобиля.

При любых погодных и дорожных условиях перед началом движения убедитесь в исправности тормозной системы и системы рулевого управления.

Водителям следует особенно внимательно следить за дорогой в местах скопления несовершеннолетних пешеходов: у школ и детских садов, кинотеатров и мест общественного питания, на дворовых территориях. Помните, что ребенок может внезапно выбежать на проезжую часть.

С начала года в Мурманской области отмечается рост ДТП с участием несовершеннолетних: 19 ДТП, в которых пострадали 20 детей и подростков, из них 14 – юные пешеходы.

Не омрачайте предстоящие выходные дни – будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких!