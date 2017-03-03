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03.03.2017 18:55

В Кировске в детском саду вспышка кишечной инфекции. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку

Андрей Зайцев.

ЧП в детском саду посёлка Титан. Сегодня из 83 детей в детский сад не пришел 31 ребенок. Оперативная группа регионального управления Следственного комитета вместе с представителями других ответственных министерств и ведомств сейчас выясняет причины.
Региональные минздрав и минобразования взяли на контроль ситуацию с заболеванием детей в поселке Титан. Всё началось накануне. Когда после дневного сна трое воспитанников детского сада №36 почувствовали недомогание. Были вызваны родители, детей отправили домой. Из не пришедших сегодня 31 ребёнка 19 детей осмотрены врачами в больнице, остальные на дому. Госпитализация не потребовалась. По факту вспышки острокишечной инфекции проверку ведут специалисты Роспортребнадзора и сотрудники прокуратуры. Необходимо установить - что и кто послужили источником заражения.
Помощник прокурора г. Кировска Евгений Григин: "Неустановленное на данный момент лицо из числа ответственных за санитарное и эпидемиологическое благополучие в данном образовательном учреждении, должностное лицо не выполнило возложенные на него обязательства, что привело к отравлению несовершеннолетних".
Врачами осмотрены все дети, даже те, кто не обращался к медикам. Других случаев заболевания не выявлено. Говорить о юридической квалификации ЧП пока рано. Проверка продолжается.
Старший помощник прокурора Мурманской области Эвелина Макарова: "Учитывая обстоятельства произошедшего и количество заболевших, в настоящее время прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ход проведения процессуальной проверки находится на особом контроле прокуратуры.  
Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Наложен временный запрет деятельности учреждения, вынесено постановление об отстранении сотрудников пищеблока от работы до получения результатов лабораторных исследований.
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