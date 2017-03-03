Случаи массового детского отравления выявили в Кировске. Проводится проверка

Светлана Деменева.

Произошло это в 36-м детском саду поселка Титан. Из 83-х малышей - 31 в садик не пришел. 19 из них осмотрели врачи в городской больнице, остальных - на дому. Пока без госпитализации. В детском саду - комплексная проверка. Специалисты должны установить - что или кто послужили источником заражения. По указанию прокурора Мурманской области, по факту вспышки остро-кишечной инфекции работает прокуратура Кировска.

Старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Эвелина Макарова: "Учитывая обстоятельства произошедшего, в настоящее время прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ход проведения процессуальной проверки находится под особым контролем прокуратуры".





