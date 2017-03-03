Госавтоинспекция Мурманской области переходит на усиленный режим несения службы в выходные дни

Сотрудники Гоставтоинспекции предупреждают, что в предстоящие выходные будет проводится очередной этап профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Кроме того, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует учитывать текущие и возможные метеорологические условия. К примеру, если прогнозируется солнечная погода – возьмите в дорогу солнцезащитные очки с УФ-фильтром, очистите лобовое стекло, проверьте исправность солнцезащитных козырьков автомобиля. При любых погодных и дорожных условиях перед началом движения убедитесь в исправности тормозной системы и системы рулевого управления.

С начала года в Мурманской области отмечается рост ДТП с участием несовершеннолетних. В 19 авариях пострадали 20 детей и подростков, из них 14 – были пешеходами. В этой связи полицейские призывают водителей особенно внимательно следить за дорогой в местах скопления несовершеннолетних: у школ и детских садов, кинотеатров и мест общественного питания, на дворовых территориях. Необходимо помнитьт, что ребенок может внезапно выбежать на проезжую часть.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ГИБДД УМВД России по Мурманской области)