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03.03.2017 14:00

В Мурманской областной Думе состоялся торжественный прием женщин-руководителей муниципальных образований региона по случаю предстоящего Международного женского дня

Алексей Котович.

Сегодня в Мурманской областной Думе - торжественный прием женщин-руководителей муниципальных образований региона. Повод - предстоящее 8 марта. Как отметил в приветственном слове спикер регионального парламента Сергей Дубовой, подобные встречи накануне праздника - уже добрая традиция. В последние годы всё больше представительниц прекрасного пола работает в системе государственного и муниципального управления.
Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов сельского поселения Междуречье Елена Ионесий: "Прежде всего нужна терпимость, мудрость, целеустремленность и, конечно, трудолюбие. Эта работа - круглосуточная, требует очень много сил, энергии. И на этом поприще могут быть только такие люди, с такими качествами".
Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов городского поселения Ревда Валентина Агалакова: "Руководителей-женщин, по крайней мере, муниципального уровня у нас в регионе немало. Я хочу им пожелать хорошего праздничного настроения, немножко отключиться от работы, хотя это очень сложно всегда делать. Но, тем не менее, просто почувствовать весну".
За личный вклад в деятельность органов местного самоуправления, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Международного женского дня - пятерым дамам-руководителям вручили благодарственные письма областной Думы.
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Успеха им в работе. Чтобы у них складывалось в семье, потому, что мы прекрасно все понимаем, что больше половины своего времени они отдают работе. В заключение я бы хотел сказать слова благодарности - то, что они ежедневно делают во имя своего населения и на благо нашей родной Мурманской области".
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