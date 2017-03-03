Спектакль "Саамская сказка" посмотрели больше 200 детей из Гаджиево

2 марта артисты Мурманского областного театра кукол отправились в ЗАТО «Александровск», город Гаджиево. Спектакль «Саамская сказка» прошел на сцене ООШ №279. Посмотреть на чудесное представление и познакомиться с мурманскими кукольниками пришли больше 200 детей!

А уже 29 марта, спектакль «Саамская сказка» увидят жители Североморска в Центре досуга молодежи! Билеты можно приобрести в кассе ЦДМ. Их осталось совсем немного, так что поторопитесь!

«Саамская сказка» – история, наполненная волшебством и очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть любимая внучка –Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную, капризную девчонку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим, не хочет она ни для кого трудиться. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

Мурманский областной театр кукол