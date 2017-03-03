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03.03.2017 13:40

Мурманские коммунальщики к оттепели готовы. На этом сегодня сделал особый акцент руководитель "Управления дорожного хозяйства"

Наталия Бурдина.

Запасы пополнили. Песка приобрели около трех тысяч тонн. Соли 200 тонн. Много на подсыпку дорог израсходовали с начала зимы - больше 20 тысяч тонн смеси. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году. Химические реагенты, по-прежнему, в городе не использовали.
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Разговоры о том, что недостаточно песка на предприятии , не имеет под собой основу, так как на Кольском полуострове находятся несколько карьеров. И от потребности до завоза песка на предприятие уходит менее суток".
В парк предприятия "Управления дорожного хозяйства" сегодня побывали депутаты горсовета. Осмотрели боксы, ремонтную зону. Разновидностей техники много. Но по количеству - недостаточно. Сейчас большая потребность в комбинированных дорожных машинах.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Коробков: "Основные проблемы - это техника, люди, заработная плата. Поэтому, прежде всего, на мой взгляд, надо сделать анализ работы и, конечно, без каких-то решений таких стратегических, связанных и с дальнейшими планами по укреплению этого предприятия и техникой, и всего прочего, наверное, все-таки вперед не шагнуть".
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Гугин: "Мое мнение то, что технику необходимо обновлять, обновлять ее серьезно нужно и кадровые проблемы решать, я думаю, что на Совете депутатов обязательно будем обсуждать данный вопрос. Обязательно поднимем вопрос о выделении средств из федерального бюджета, чтобы можно было обновить технику".
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