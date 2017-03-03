"Игорное дело". До 6 лет грозит азартным бизнесменам. Материалы - в суде

Андрей Зайцев.

Организаторы азартных игр в ожидании суда. Подробности дела сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции. Мурманская область не входит в список легальных игорных зон России. Но, по версии следствия, с январь по июль 2015 года 4 граждан создали на арендуемых объектах областного центра несколько точек игорного бизнеса. Конспирация, как у шпионов. Случайный прохожий попасть в царство азарта не мог. Да и сами - подпольные короли золотого дна - вели довольно скромный образ жизни.

И. о. руководителя следственного отдела по г. Мурманску СУ СК РФ по Мурманской области Дмитрий Тимонен: "Они вели в общем-то обычный образ жизни. Достаточно средний. По крайней мере, свои доходы они не афишировали. О каких-то вилах, дачах говорить сейчас не приходится".

Чистую прибыль установить невозможно. Доказать незаконную деятельность в этой сфере именно группы лиц - тоже сложно, но не в данном случае. Полиция, Следственный комитет, прокуратура, а также бдительные мурманчане, вместе смогли довести дело до суда. Каждый из обвиняемых рискует получить наказание до 6 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

Прокурор Октябрьского административного округа г. Мурманска Ольга Конусова: "Серьёзная мера ответственности. Безусловно. говорить о перспективах пока ещё рано. Поскольку суд с учётом смягчающих обстоятельств и отягчающих обстоятельств будет определять уже меру наказания".