В гостях у офицеров спецназа УФСИН побывали трудные подростки

С экскурсией в отделе специального назначения «Айсберг» побывали несовершеннолетние осужденные, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, а также воспитанники «Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник».

Ребята с трудной судьбой в «Айсберг» попали впервые, поэтому всё для них было в новинку и вызывало живой, неподдельный интерес.

После обзорной экскурсии по учебным классам подразделения гости ОСН заглянули в спортзал, где стали свидетелями отработки бойцами боевых приёмов борьбы.

Затем в классе по боевой подготовке начальник отдела специального назначения УФСИН Андрей Покровский провел с подростками профориентационное занятие, рассказав о предназначении подразделения, его задачах и функциях, о жестких требованиях, предъявляемых к морально-нравственному облику и физической подготовке кандидатов на службу в спецназе. Боец элитного подразделения, к слову, обязан иметь высшее образование.

Более подробно командир отряда рассказал подросткам о высшем знаке отличия спецназа «краповом берете» и о том, какие тяжёлые испытания на пределе человеческих возможностей надо пройти, чтобы заслужить данный почётный знак. Зато гордиться своим достижением потом можно всю жизнь. Среди действующего состава ОСН «Айсберг» 7 сотрудников обладают правом ношения крапового берета.

Большой интерес у подростков вызвала и развёрнутая в холле выставка современного оружия, где можно было примерить боевую амуницию спецназовца. Все желающие также смогли поиграть в пинг-понг и шахматы. В завершение экскурсии подросткам показали фильм о героических и повседневных буднях отряда.

По словам начальника отделения психологического обеспечения отдела исполнения наказаний УИИ УФСИН Светланы Серебряковой, подобные мероприятия очень важны для психологической коррекции влияния криминальной субкультуры на поведение подростков. Сотрудники инспекции регулярно проводят их с целью формирования правильных ценностей, жизненных установок у ребят, ориентирования их на положительные примеры проявления мужества, взаимовыручки, умения справляться с трудностями и не сдаваться в сложной жизненной ситуации.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области