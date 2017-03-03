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03.03.2017 15:30

ПФР компенсирует расходы при переезде из районов Крайнего Севера

Неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства, которое находится на территории РФ, в регион, природно-климатические условия проживания в котором отличны от «северных».

Переезд компенсируется также членам семей пенсионеров, находящимся на их иждивении.

Компенсация предоставляется однократно и производится в размере, не превышающем стоимость проезда по кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следования любым видом транспорта, за исключением такси, а именно:

железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в вагонах всех типов, за исключением спальных вагонов с 2-местными купе и вагонов повышенной комфортности;
морским транспортом в каютах III категории судов транспортных линий, внутренним водным транспортом на местах III категории судов транспортных линий;
воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсутствии железнодорожного сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом;
автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении.

Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере не более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним члена семьи, но не более 5 тонн на семью.

Чтобы возместить потраченные на переезд средства, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела с прежнего места жительства. После его поступления необходимо подать заявление о компенсации расходов на переезд с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
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