"Я - гражданин России". Региональный этап в Заполярье

Любовь Дубова.

В Мурманской области стартовала акция "Я - гражданин России". Региональный этап проводит министерство образования и науки области и центр дополнительного образования "Лапландия". К участию приглашаются школьники, представители детских и молодежных общественных организаций. От северян ждут проекты, реализованные с мая прошлого года по февраль 2017-го. Акция пройдет в два этапа по пяти направлениям. Темы - экологическая, благоустройство территорий, социальные проблемы, молодежная проблематика и гражданские инициативы. В финал выйдут 10 проектов, которые будут направлены на Всероссийский заочный этап.





