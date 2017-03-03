Рособрнадзор возобновляет работу телефона доверия

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в преддверии экзаменационной кампании 2017 года возобновляет работу телефона доверия ЕГЭ. Граждане могут сообщать обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого государственного экзамена.

Телефон доверия был специально создан Рособрнадзором в 2016 году для сообщений о нарушениях правил и процедуры сдачи экзамена, в том числе о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время экзаменов, злоупотреблениях со стороны организаторов ЕГЭ. Во время кампании ЕГЭ-2016 на него поступило несколько сотен звонков.

В 2017 году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38

Свою работу продолжает и телефон «горячей линии», по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 мск.