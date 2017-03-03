"Пять шагов благоустройства". Северян приглашают принять участие в программе повышения качества городской среды

Елена Сивонен.

"Пять шагов благоустройства". Программы повышения качества городской среды уже в действии. Одно из приоритетных направлений - развитие моногородов. К сотрудничеству приглашают жителей. Именно они должны определить главные улицы, высказать своё видение их облика, пожелания и идеи по улучшению. В Мурманской области семь моногородов: Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Заполярный, Никель и Ревда. Публичное обсуждение, голосование на сайте "Моногорода.РФ". До 15 марта. Полученные данные проанализируют, передадут Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. Выбранную - по результатам голосования - улицу благоустроят.