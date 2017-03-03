ОБ ДПС разыскивает очевидцев ДТП в городе Мурманске

28 февраля 2017 года около 08.20 на дворовой территории в районе дома №58 по пр. Кольскому водитель автомобиля Мерседес при движении задним ходом допустил наезд пожилую женщину 1939 г.р., которая в результате ДТП получила телесные повреждения.

После совершения наезда автомобиль с места происшествия скрылся.

ОБ ДПС ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться по тел.:

42-18-45 (дежурная часть) или 40-79-74, 40-79-70.

Просим водителей быть более внимательными при движении на дворовых территориях, при движении задним ходом убеждаться в отсутствии пешеходов и напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.