"Русский по пятницам". Сегодня в МГТУ стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту

Елена Дмитриева.

8 апреля жители Мурманской области уже в четвёртый раз примут участие в Тотальном диктанте. И сегодня начинается подготовка к этой образовательной акции, ставшей поистине общенародной – в 18 часов состоится первое занятие из цикла "Русский по пятницам".

Напомним, Тотальный диктант "родился" в Новосибирске в 2004 году. Его придумали преподаватели и студенты Новосибирского университета. Их целью было привлечь внимание к вопросам грамотности и способствовать повышению интереса к русскому языку. С каждым годом эта образовательная акция охватывала всё большее количество людей. На данный момент тотальный диктант написали уже 145 тысяч человек в 68 странах мира. Эта акция охватила 732 города по всему земному шару. Мурманская область присоединилась к тотальному диктанту в 2014 году. Акция эта бесплатная и добровольная. Чтобы принять в ней участие нужно только одно – желание. Мотивы у всех участников разные. Объединяет их одно – любовь к родному языку, желание проверить и повысить свою грамотность. Причём делать это можно заранее, ещё на стадии подготовки к диктанту. Традиционно за месяц до события, в МГТУ, который является организатором Тотального диктанта в Мурманске, проводятся курсы "Русский по пятницам". Не станет исключением и нынешний год, - рассказала преподаватель русского языка, координатор Тотального диктанта в Мурманске Саида Ибатуллина.

Среди посетителей курсов "Русский по пятницам" есть и такие, кто ходит на занятия каждый год. Это люди разных возрастов, профессий, уровня образования – несмотря на это, всем интересно и каждый раз в аудитории возникает очень хорошая, добрая атмосфера. Программа занятий на курсах отличается год от года. Первое занятие состоится сегодня - в МГТУ в 18 часов. И далее, каждую пятницу, в течение всего марта. Желательно предварительно записаться по телефону – 40-32-94.







