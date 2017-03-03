Областная детско-юношеская библиотека вместе с юными читателями поздравит мурманских мам с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня 5 марта в отделах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдут праздничные мероприятия.

В 12.00 состоится праздник-фестиваль для всей семьи «Мама читающего ребенка». В течение всего дня для посетителей фестиваля будут работать уникальные познавательные выставки, подготовленные сотрудниками библиотеки. Гости библиотеки смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее от Школы научных экспериментов и мастер-классах, провести фотосессию в сказочной зоне, разместить информацию о любимых книгах детства на «Дереве воспоминаний».

Также посетителей праздника ждет встреча с мурманскими писателями, врачом-педиатром, представителями туристической компании. Желающие смогут увидеть модное дефиле от дизайнера детской одежды.

В 12.30 в отделе психологической поддержки читателей Маргарита Клочкова, психолог семейного оздоровительного Центра «Аврора», проведет для мурманчан психологическую мастерскую по сказкотерапии «Мамина сказка». В 15.00 мамы юных читателей приглашаются на антистрессовое рисование под релаксационную музыку.

В 14.00 в актовом зале состоится воскресный семейный праздник юных талантов «Весенняя Минутка славы в библиотеке». В празднике смогут принять участие все посетители библиотеки от 6 лет и старше. Участники конкурса - мамы подарят зрителям творческие номера. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Мама читающего ребенка». Заявки и фонограммы от участников принимаются до 2 марта в отделе литературы по искусству.

В течение дня на абонементе отдела обслуживания дошкольников пройдет акция «Собери букет из комплиментов для мамы». Дошколята смогут выбрать и подарить самый красивый цветок для своей мамы, а самих мам ждет шуточная сказочная лотерея-предсказание.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/