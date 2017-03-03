Сотрудники дорожно-патрульной службы в Кандалакше на трассе спасли жизнь водителю «Газели»

Происшествие произошло утром 28 февраля 2017 года. В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение из полярнозоринского отдела полиции о том, что местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего сына 1981 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что ее сын осуществлял перевозку груза из г. Выборг в г. Полярные Зори, и в последний раз он вышел на связь 26 февраля. Инспекторы ГИБДД полярнозоринского отдела полиции незамедлительно выехали на федеральную автомобильную дорогу «Кола», однако на территории обслуживания своего отдела грузовую «Газель» они не обнаружили. Информацию о розыске пропавшего автомобиля они передали в кандалакшский отдел полиции.

Получив информацию, оперативный дежурный МО МВД России «Кандалакшский» майор полиции Виталий Васюков направил от Кандалакши в сторону Полярных Зорей для розыска автомобиля находящихся на маршруте патрулирования инспекторов дорожно-патрульной службы капитана полиции Владислава Волкова и лейтенанта полиции Анастасию Новикову.

На 1149 км на стоянке в районе АЗС полицейские обнаружили автомобиль «Газель» с работающим двигателем. Находящийся внутри мужчина не реагировал на стук в двери. Заглянув в окно, инспектор ГИБДД Владислав Волков увидел, что у мужчины идет пена изо рта. Доложив оперативному дежурному о ситуации для срочного вызова скорой помощи, капитан полиции принял решение открыть дверь автомобиля и оказать первую помощь мужчине самостоятельно, не дожидаясь приезда медицинских работников. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали водителя в бессознательном состоянии в медучреждение.

Водитель пришел в себя только на следующий день. Он рассказал, что заснул вечером 27 февраля. Так как было холодно, он проснулся около 4 часов утра и завел двигатель, чуть-чуть приопустив стекло, чтобы не задохнуться от выхлопных газов. Что было дальше, он не помнит.

Руководством МО МВД России «Кандалакшский» за профессиональные и грамотные действия принято решение об объявлении благодарности оперативному дежурному Виталию Васюкову, сотрудникам ГИБДД Владиславу Волкову и Анастасии Новиковой.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)