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03.03.2017 12:00

Открытый урок - в стоматологии. Мурманские школьники познакомились с технологиями лечения

Любовь Дубова.

Открытый урок для школьников - в стоматологии. Экскурсию в лечебное учреждение провели для старшеклассников пятой гимназии Мурманска. Ученики - из профильных классов, углубленно изучают химию и биологию, и сейчас усиленно готовятся штурмовать медицинские вузы. Знакомство с профессией из первых уст - возможность выбрать будущее направление. Ребятам рассказали о работе терапевтов и протезистов. Стоматология — это, прежде всего, творчество, поделились специалисты. Врачи восстанавливают зубы как настоящие скульпторы. Школьники познакомились с материалами и технологиями лечения. А также активно интересовались трудностями в обучении, которое им вскоре предстоит.
Ученица гимназии № 5 г. Мурманска Дарья Дорохова: "Я хочу быть ортодонтом. Почему именно ортодонтом? Потому что мне нравится работать руками, они там делают слепки всякие, ставят брекеты. Нам показали материал, из которого делают слепки зубов, это очень интересно, мне нравится. К тому же помогать людям это здорово, и это важно".
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