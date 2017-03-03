Представители экстренного ведомства приняли участие в празднике «А ну-ка, парни!», который организовал Центр детского и юношеского туризма г. Мурманска для школьников столицы Кольского Заполярья.

И, хотя, сами спасатели не состязались, но своим примером поднимали боевой и спортивный дух будущих защитников Родины. Тем более, что конкурсные задания для подростков были достаточно сложные и необычные. К примеру, этап «Разведчики». Попробуйте сами за минуту запомнить внешность человека и максимально подробно и, главное, точно описать ее, тогда поймете - насколько трудно пришлось ребятам. Однако для многих из участников конкурсов – этот праздник стал одновременно и профориентацией. Ведь, большинство мальчишек уже сейчас задумываются о выборе профессии, в том числе в системе МЧС.

Впрочем, самым запоминающимся для юных мурманчан стало состязание по армрестлингу. Ребята с удовольствием демонстрировали свою силу и удаль.

Конечно, в каждом состязании выявлялись победители, но в итоге победила дружба!

Главное управление МЧС России по Мурманской области