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03.03.2017 15:15

Представители экстренного ведомства приняли участие в празднике «А ну-ка, парни!»

Представители экстренного ведомства приняли участие в празднике «А ну-ка, парни!», который организовал Центр детского и юношеского туризма г. Мурманска для школьников столицы Кольского Заполярья.

И, хотя, сами спасатели не состязались, но своим примером поднимали боевой и  спортивный дух будущих защитников Родины. Тем более, что конкурсные задания для подростков были достаточно сложные и необычные.  К примеру, этап «Разведчики». Попробуйте сами за минуту запомнить внешность человека и максимально подробно и, главное, точно описать ее, тогда поймете - насколько трудно пришлось ребятам. Однако для многих из участников конкурсов – этот праздник стал одновременно и профориентацией. Ведь, большинство мальчишек уже сейчас задумываются о выборе профессии, в том числе в системе МЧС.
Впрочем, самым запоминающимся для юных мурманчан стало состязание по армрестлингу. Ребята с удовольствием демонстрировали свою силу и удаль. 
Конечно, в каждом состязании выявлялись победители, но в итоге победила дружба! 

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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