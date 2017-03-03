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03.03.2017 11:45

От пера до авторучки. Коллекция уникальных канцелярских аксессуаров - в Мурманском областном художественном музее

Татьяна Нестерова.

"Стилос, стило, стиль" из цикла "Простые вещи". Выставка в Мурманском областном художественном музее. Вниманию посетителей - знакомые всем и каждому - канцелярские ручки. Их прототип пускает корни в историю возникновения - шесть тысяч лет назад. Тогда писали камнями на скалах. Сегодня многообразие шариковых ручек поражает воображение. В экспозиции - экзотические, эксклюзивные канцелярские аксессуары из частных коллекций мурманчан.
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Цель-показать , что в самых простых вещах присутствует рука художника, душа художника. И вот стилос, стиль, предмет, который, наверняка, есть у каждого - это ручка. Здесь, конечно, нет берестяных грамот и палочек, которыми писал Цезарь. Но, тем не менее. Мы начинаем с чернильницы, прибора, который был подарен первокласснице Оле Евтюковой. И она старательно, учась в школе, которая и по сей день находится в Росте, выводила 1 сентября".
Революция в письме произошла в конце XVII века, когда изобрели металлическое перо. В 1883-м году - авторучку. Шариковое чудо используют со второй половины XX века и до нынешних дней. Хотя всё чаще на смену письменной принадлежности приходит клавиатура. И уже все реже увидишь стильную ручку в кармане пиджака или в дамской сумочке.
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